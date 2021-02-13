Адвокат Трампа упрекнул обвинение в лицемерии за придирки к слову «сражаться»

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Дэвид Шоен привел доказательство безобидности слова «сражаться», использование которого на митинге 6 января вменяют в вину экс-главе государства, потому что это якобы было призывом штурмовать Капитолий, пишет издание Politico.

Защита показала видеозапись, где Трамп произносит эти слова, а не когда они выдернуты из контекста, как это представляет сторона обвинения.

Демократы приводят цитату Трампа: «Если вы не будете отчаянно сражаться, у вас больше не будет страны», однако не упоминают, в каком контексте она была сказана. При этом они акцентировали внимание на том, что слово «сражаться» было произнесено 20 раз, а необходимость мирно митинговать якобы была упомянута лишь единожды.

Шоен предложил посмотреть видеонарезку всех мест, где Трамп употребил это слово. В частности, он хвалил своего адвоката Руди Джулиани и некоторых республиканцев в конгрессе, говоря, что они «сражаются», несколько раз употребил его в контексте отбора на праймериз сильных кандидатов, которые «сражаются», сравнивал республиканцев со «сражающимся» боксером со связанными руками, обещал, что они будут «сражаться» дальше.

«Это метафоричное фигуральное использование слова «сражаться». Мы же все знаем это, да? И вдруг слово «сражаться» выходит за рамки? Избавьте нас от этого лицемерия и фальшивого негодования. Это термин, который используется… политиками с обеих сторон», — сказал Шоен.

В доказательство он продемонстрировал 9-минутную видеозапись выступлений видных демократов, включая президента Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис, лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера, сенатора Берни Сандерса, Хиллари Клинтон и других прошлых кандидатов в президенты от Демократической партии, которые произносят публично «отчаянно сражайтесь» и «сражаться» в самых разных ситуациях.

Ранее 12 февраля сообщалось, что защита Трампа завершила изложение своей позиции на суде по импичменту в верхней палате конгресса.

9 февраля юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать экс-президента. В ответ на это обвинители от палаты представителей конгресса США заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу и поэтому должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

6 января сторонники Дональда Трампа, который на тот момент занимал пост президент США, после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, конгресс утвердил избрание демократа Джо Байдена главой государства.

После беспорядков Twitter удалил аккаунт Трампа. Также были заблокированы его страницы в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.