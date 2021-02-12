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Систему контроля активности детей в соцсетях запустят в Белогорске

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Специальную поисково-аналитическую систему для контроля активности в соцсетях школьников решили использовать в Белогорске Амурской области.

«Система позволит мониторить соцсеть в режиме 24/7 и станет одним из инструментов межведомственного взаимодействия. В настоящее время мониторинг ориентирован на «ВКонтакте». В перспективе и другие сети», — рассказала замглавы города по информационным технологиям Марина Зингер.

Доступ к веб-ресурсу будет иметь ограниченный круг лиц: глава города, его замы по информационным технологиям, общественной безопасности и социальной сфере, а также директора школ и правоохранительные органы, информирует asn24.ru.

В России может появиться первый «TikTok-факультет» — соответствующее предложение уже поступило в Томский политехнический университет. Министерство просвещения разрабатывает соцсеть для учеников и учителей, похожую на популярный китайский сервис, а Институт прогрессивного образования выступил с инициативой познакомить чиновников с популярными мемами.

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