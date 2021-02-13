Дочь пропавшего олимпийского чемпиона рассказала подробности его исчезновения

Дочь олимпийского чемпиона 1980 года в конном троеборье Александра Блинова сообщила, что ее отец выходил на связь последний раз 9 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, бывший спортсмен работает тренером на конюшне. Блинов должен был забрать банковскую карту в Можайске, но опоздал на автобус и планировал отправиться в город на следующий день. Однако до отделения банка он не добрался и не вернулся в конный клуб.

«Я думала, что он просто занят на конюшне... И его коллега мне где-то в 16:30 вечера, 10 февраля, написала, что он так и не вернулся на работу и больше суток его там нет», — говорит дочь Блинова.

Поиски чемпиона Олимпийских игр ведут сотрудники правоохранительных органов и волонтеры «Лизы Алерт». Последний раз Блинова видели на автобусной остановке в 200 м от конного клуба.

Его приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза голубые. Был одет в черную куртку, джинсы, ботинки и черную шапку.

Александр Блинов на Олимпийских играх 1980 года в Москве стал чемпионом в командном троеборье и серебряным призером в личном троеборье.