В Госдепе США заявили о наблюдении за созданием «Северного потока – 2»

Американская администрация пристально следит за реализацией проекта строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в пятницу, 12 февраля.

По его словам, ограничительные меры в отношении проекта являются лишь одним из инструментов в арсенале Вашингтона. Он также добавил, что при отслеживании деятельности или сертификации газопровода решения о применении санкций принимается индивидуально.

Особо Прайс подчеркнул, что госдеп планирует тесно сотрудничать с союзниками и партнерами США, чтобы укрепить энергетическую безопасность Европы и принять меры предосторожности на случай «хищнического поведения», пишет ТАСС.

Ранее 12 февраля американские сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джин Шахин призвали президента США Джозефа Байдена ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2».

В этот же день в госдепе США назвали санкции в отношении проекта «Северный поток – 2» одним из важных инструментов в текущей ситуации.

Ранее в феврале в СМИ появилась публикация о переговорах Германии и США на предмет снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Сообщалось, что министр финансов Германии Олаф Шольц якобы предложил США помощь в размере до €1 млрд в импорте их сжиженного газа, если Вашингтон снимет санкции в отношении «Северного потока – 2».

Однако позже в ФРГ опровергли эти данные, подчеркнув, что сообщения о некой «миллиардной сделке» Германии с США по проекту не соответствуют действительности.

В начале февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Однако в правительстве ФРГ не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

Американский минфин 19 января объявил о расширении санкций против проекта газопровода. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Рестрикции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают США, прибалтийские республики, Польша и Украина.