Объединение школ и детсадов продолжится в Московской области

В этом году на территории Подмосковья появится 636 образовательных комплексов. По данным пресс-центра Мособлдумы, работа по объединению школ и детских садов в единые образовательные комплексы ведется с 2020 года.

Ранее в 20 муниципалитетах было создано 44 образовательных комплекса, передает портал «Подмосковье сегодня».

По словам председателя комитета по вопросам образования, культуры и туризма Олега Рожнова, создание комплексов позволит оптимизировать административный и управленческий аппарат и увеличить внебюджетные источники финансирования.