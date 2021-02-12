Бывшего директора школы в Красноярске подозревают в мошенничестве

В Красноярске в отношении экс-директора школы № 5 возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По информации краевого СК, в июне–августе 2020 года женщина заключила два договора гражданско-правового характера на общую сумму около 190 тыс. рублей с родственником одной из сотрудниц школы на производство штукатурно-отделочных и покрасочных работ, а также на монтаж подвесного потолка в учебных мастерских школы.

Директор подписала акты сдачи-приемки выполненных работ с пометкой о том, что все услуги оказаны в полном объеме и с хорошим качеством, хотя в действительности работы были выполнены другими людьми, в том числе учителями и учениками. Потом исполнитель полученные по договорам деньги передал директору, которыми она распорядилась по своему усмотрению, передает ИА KrasnoyarskMedia.

В январе в поселке Екатериновка Саратовской области оштрафовали директора школы № 2, ученики которой устроили драку. Один из подростков получил травму. Конфликт между двумя 8-классниками произошел 23 ноября 2020 года. В этот момент они фактически находились без присмотра дежурного учителя. Мировой судья назначил руководителю учебного заведения наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.