Мужчину под Петербургом задержали за кражу частицы мощей святой Матроны

Полицейские задержали подозреваемого в краже частицы мощей святой Матроны Московской из Тихвинского монастыря в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По ее словам, сообщение о краже поступило в полицию Тихвинского района от охранника храма днем в пятницу, 12 февраля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

При просмотре записей видеонаблюдения было установлено, что мужчина положил ларец с мощами в рюкзак, когда охранник отвернулся. Спустя некоторое время охранник заметил пропажу и обратился в полицию.

По словам Волк, злоумышленником оказался 33-летний местный житель, который к моменту задержания успел сдать похищенное антиквару за 500 рублей.

«В ближайшее время мощи святой блаженной Матроны Московской будут возвращены в храм. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»)», — добавила представитель МВД.

1 октября прошлого года стало известно, что ФСБ задержала похитителей иконы XVII–XVIII веков из Иверского монастыря на Валдае. Икону, подаренную монастырю президентом России Владимиром Путиным, а также напрестольный крест обнаружили в гараже одного из фигурантов дела.