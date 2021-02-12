Галерея для стрельбы из лука появится в одном из поселков Приангарья

В поселке Усть-Ордынском в Иркутской области возводят Дом спорта. Объект был заброшен с 2005 года из-за отсутствия финансирования.

В 2020 году специалисты демонтировали старые конструкции, подготовили котлован, начали работы по устройству фундамента. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Работы общей стоимостью 866 млн рублей рассчитаны на два года.

В Доме спорта обустроят залы для единоборств, настольного тенниса, большой игровой зал, а также галерею для национального бурятского вида спорта стрельбы из лука. Также в здании будут расположены конференц-зал, медико-восстановительный центр, буфет. Рядом построят стадион с беговыми дорожками и футбольным полем.

В конце января стало известно, что парк развлечений и отдыха на острове Конном включат в реестр инвестиционных проектов Иркутска. Возле колеса обозрения обустроят новые аттракционы, в том числе американские горки. Реализовать первую очередь планируется в 2022 году. Общий объем инвестиций составит 300 млн рублей.