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Галерея для стрельбы из лука появится в одном из поселков Приангарья

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В поселке Усть-Ордынском в Иркутской области возводят Дом спорта. Объект был заброшен с 2005 года из-за отсутствия финансирования.

В 2020 году специалисты демонтировали старые конструкции, подготовили котлован, начали работы по устройству фундамента. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Работы общей стоимостью 866 млн рублей рассчитаны на два года.

В Доме спорта обустроят залы для единоборств, настольного тенниса, большой игровой зал, а также галерею для национального бурятского вида спорта стрельбы из лука. Также в здании будут расположены конференц-зал, медико-восстановительный центр, буфет. Рядом построят стадион с беговыми дорожками и футбольным полем.

В конце января стало известно, что парк развлечений и отдыха на острове Конном включат в реестр инвестиционных проектов Иркутска. Возле колеса обозрения обустроят новые аттракционы, в том числе американские горки. Реализовать первую очередь планируется в 2022 году. Общий объем инвестиций составит 300 млн рублей.

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