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Захарова заявила об упущенном Киевом шансе на мир в Донбассе

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Киев не использовал Минские соглашения для восстановления мира, а наоборот делает всё возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств, заявила в пятницу 12 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с очередной годовщиной подписания Минска-2.

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«12 февраля исполняется шесть лет со дня подписания «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений». Этот документ содержит конкретные договоренности между Киевом, Донецком и Луганском о мирном урегулировании внутриукраинского конфликта, который стал следствием госпереворота на Майдане и силовой операции Киева против Донбасса, не признавшего националистическую политику новых властей», — отметила она.

Дипломат подчеркнула, что «Комплекс мер» был одобрен СБ ООН и стал частью международного права. Согласно нему, к концу 2015 года в Донбассе должен был быть мир и начаться работа по социально-экономическому восстановлению региона.

«Шансом к миру Киев не воспользовался. Он делает всё возможное, чтобы уклониться от выполнения собственных обязательств, имитирует их реализацию, уходит от прямых контактов с Донецком и Луганском, без чего разрешение кризиса в принципе невозможно, пытается исказить или переписать минские договоренности», — добавила Захарова.

По ее словам, действия киевских властей приводят к тому, что Донбасс, который должен был вернуться в состав Украины, всё больше отдаляется от нее.

Официальный представитель МИД напомнила, что глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук назвал Минские соглашения «удавкой на шее Украины».

Для реализации Минска-2 необходим мощный импульс, заключила Захарова.

Ранее в пятницу украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» сделала заявление, в котором указала, что президент Украины Владимир Зеленский с момента вступления на высший государственный пост в 2019 году дважды предал надежду жителей страны на мир в Донбассе.

В тот же день руководитель делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Зеленский хочет установить мир на юго-востоке страны. Кравчук вступился за нынешнего украинского лидера, заверив, что Зеленского якобы несправедливо обвиняют в уклонении от выполнения минских договоренностей.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе на встречах в Минске контактной группы, которая с осени 2014 года приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Но после принятых соглашений о перемирии между сторонами конфликта ведутся перестрелки.

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