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Заместителя пресс-секретаря Белого дома отстранили от работы за хамство
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Заместителя пресс-секретаря Белого дома отстранили от работы за хамство

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Заместителя пресс-секретаря Белого дома Ти Джей Дакло временно отстранили от работы за неподобающее поведение в отношении корреспондентки газеты Politico Тары Палмери. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь президента США Джен Псаки в пятницу, 12 февраля.

Реакция Псаки стала ответом на публикацию Vanity Fair. Издание рассказало, что между Дакло и репортером возник конфликт из-за подготовки материала о его романтической связи с сотрудницей новостного интернет-портала Axios Алексой Маккэммонд.

По данным издания, заместитель пресс-секретаря американского лидера угрожал Палмери уничтожить ее репутацию и требовал отказаться от подготовки материала. При этом конфликт произошел еще 20 января в день инаугурации Байдена и привел к тому, что к руководству аппарата Белого дома обратилась редколлегия Politico.

Джен Псаки отметила, что Дакло с согласия начальника аппарата сотрудников Белого дома Рона Клайна на неделю отстранен от работы без сохранения содержания. Кроме того, он направил извинения Палмери и выразил «глубокое сожаление» по поводу произошедшего.

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