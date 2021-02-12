Экс-глава Европейского ЦБ согласился стать премьер-министром Италии

Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги дал согласие возглавить новое правительство Италии. Об этом сообщило в пятницу, 12 февраля, информагентство DPA со ссылкой на пресс-службу президентского Квиринальского дворца.

Ранее в этот день Драги встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой, который 3 февраля поручил ему формирование кабинета после отставки премьер-министра Джузеппе Конте.

Церемония приведения к присяге состоится в субботу, 13 февраля, в 12:00 (14:00 мск), пишет Frankfurter Rundschau.

Драги сформировал новое правительство Италии и представил его состав. Выступление транслировалось в прямом эфире государственного телевидения Rai.

Посты глав МИД и МВД в новом правительстве сохранили министры Луиджи Ди Майо и Лучана Ламорджезе.

Должность министра обороны снова займет Лоренцо Гуэрини. Роберто Сперанца остался главой министерства здравоохранения.

Бывший председатель конституционного суда Марта Картабия назначена главой минюста, министерство экономики и финансов Италии возглавил генеральный директор центрального банка страны Bankitalia Даниэле Франко.

В течение недели Драги работал над тем, чтобы заручиться поддержкой со стороны партий страны при формировании «правительства национального единства» для разрешения ситуации с пандемией, которая привела к тяжелым экономическим последствиям.

Большинство политических партий Италии выразило поддержку Драги.

На следующей неделе в парламенте Италии состоится голосование по вынесению доверия новому совету министров.

Прежний премьер-министр Италии подал в отставку 26 января. Отмечалось, что это связано с тем, что правящая коалиция в составе движения «Пять звезд» и Демократической партии утратила абсолютное большинство в верхней палате парламента из-за выхода из нее небольшой партии «Живая Италия» экс-премьера Маттео Ренци.