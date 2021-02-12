Две женщины отравились угарным газом в Орловской области

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения мертвыми двух женщин пенсионного возраста в Орловской области. По предварительной версии, погибшие родственницы отравились угарным газом.

Тела матери и дочери были найдены в одной из квартир в Заводском районе. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили признаки насильственной смерти. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Следователями назначено проведение экспертиз, направленных на установление всех обстоятельств трагедии.

11 февраля сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту гибели пяти рабочих на производственной площадке в Солнечногорске (Московская область). По предварительным данным, мужчины отравились угарным газом в бытовке. При осмотре в помещении найдены пустые бутылки из-под алкоголя, поэтому будет проверена версия и об отравлении спиртным.