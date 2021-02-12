Адвокат Трампа объяснил цель импичмента политику

Импичмент против бывшего президента США Дональда Трампа можно расценить как попытку демократов не дать ему возможность принять участие в выборах в 2024 году. Об этом в пятницу, 12 февраля, заявил в сенате его адвокат Майкл ван дер Вин.

«Конгресс будет настаивать на праве запретить частному лицу, которое не является более государственным чиновником, участвовать в выборах на государственную должность. Это превратит официальный процесс импичмента в механизм установления определенного контроля конгресса над тем, какие частные лица могут или не могут выдвигаться в президенты», — приводит его слова BBC.

По словам юриста, демократы стремятся всего лишь отстранить оппозицию, а сам процесс импичмента направлен не столько против самого Трампа, сколько против граждан, поддерживающих его.

6 января сторонники Дональда Трампа, который на тот момент занимал пост президент США, после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, конгресс утвердил избрание демократа Джо Байдена главой государства.

После беспорядков Twitter удалил аккаунт Трампа. Также были заблокированы его страницы в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».

9 февраля юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать экс-президента. В ответ на это обвинители от палаты представителей конгресса США заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу и поэтому должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

11 февраля обвинение закончило изложение дела на процессе по импичменту. После этого у защиты Трампа есть не менее 16 часов, разбитых минимум на два дня, чтобы высказаться против импичмента.