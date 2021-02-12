Температурные качели ожидаются в Ульяновской области

Погода в Ульяновской области изменится под влиянием Балканского циклона. В регионе ожидаются температурные качели.

Согласно прогнозам синоптиков, до 14 февраля в Ульяновской области ожидается потепление. В ночь на 13 апреля температура воздуха составит 0...-5 градусов. В дневные часы 13 февраля потеплеет до +3 градусов. Местами выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом пишет ulpravda.ru.

В ночь на 14 февраля температура опустится до -12...-17 градусов. В дневные часы ожидается около -6 градусов.

В ночь на 15 февраля ожидаются заморозки до -24 градусов, в то время как днем температура составит -12...-17 градусов. Осадки в этот день не ожидаются, но синоптики предупреждают о гололедице.

Ранее сообщалось, что в Москве на следующей неделе ожидаются морозы до -27 градусов. Погода будет облачной и без существенных осадков.