Главу филиала казначейства на Камчатке подозревают в коррупции

Возбуждено уголовное в отношении 56-летнего руководителя филиала ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в Петропавловске-Камчатском. Подозреваемого заключили под стражу, на его имущество наложен арест.

По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина получил взятки от бизнесменов за общее покровительство в рамках заключенных госконтрактов на работы и услуги для нужд учреждения, а также за подписание актов выполненных работ, в том числе и содержащих данные о завышенных объемах выполненных работ в общей сумме свыше 800 тыс. рублей, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на управление СКР по региону.

Следствие при поддержке ОМОН провели обыски в жилище подозреваемого. Изъята документация, печати, штампы и другие предметы.