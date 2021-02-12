Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Захарова заявила об упущенном Киевом шансе на мир в Донбассе
Мир
Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока – 2»
Мир
Россия расширила список попавших под санкции украинских компаний
Экономика
Набиуллина заявила об исчерпании потенциала для смягчения денежно-кредитной политики
Общество
Снегопад в Москве побил полувековой рекорд
Мир
Правительство РФ поддержало меморандум о сотрудничестве с Китаем по созданию лунной станции
Мир
В ОБСЕ призвали Киев и Ригу сохранять плюрализм в СМИ
Мир
Заместителя пресс-секретаря Белого дома отстранили от работы за хамство
Интернет
Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в соцсетях
Сюжет:

Эпидемиолог заявил о важности выявления данных животного-хозяина SARS-CoV-2

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Установить животное-хозяина вируса SARS-CoV-2 необходимо, в частности, для того, чтобы оценить риск возникновения новых эпидемий. Об этом 12 февраля заявил «РИА Новости» заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

По его словам, понимание того, кто хозяин вируса SARS-CoV-2, является чрезвычайно важным.

«Во-первых, это необходимо с точки зрения понимания закономерностей эпидемического процесса циркуляции инфекции. Нам надо знать, кто является носителем вируса в природе, чтобы оценивать риски новых заносов вируса в популяцию людей и чтобы планировать соответствующие противоэпидемические мероприятия», — рассказал Дедков.

Докопались до мышей: где искали источник коронавируса
Эксперты ВОЗ не обнаружили возбудителя COVID-19 на теперь уже всемирно известном рынке в Ухане

Во-вторых, хозяина вируса также нужно знать, чтобы понимать, как защищать животных, прежде всего домашних и одомашненных. Они находятся в тесном контакте с человеком и могут служить дополнительным источником инфицирования. В первую очередь это важно для работников, которые занимаются их выращиванием, а также и конечных потребителей продукции, отметил эксперт.

«В-третьих, такие сведения нужны с точки зрения оценки рисков возникновения новых эпидемий, связанных с близкородственными вирусами, с которыми люди могут столкнуться в будущем.

Ранее, 9 февраля, эксперты ВОЗ заявили, что гипотеза о происхождении нового коронавируса из лаборатории является маловероятной. Вероятнее всего, вирус передался человеку от животного через промежуточное звено.

11 февраля директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге выразил уверенность, что распространение мутировавших вариантов коронавируса не приведет к новой пандемии. По его словам, появление новых штаммов свидетельствует о том, что инфекция всё еще «бьет» по человечеству, но это является нормальным развитием для любого патогена, который адаптируется к носителю.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021