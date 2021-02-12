Эпидемиолог заявил о важности выявления данных животного-хозяина SARS-CoV-2

Установить животное-хозяина вируса SARS-CoV-2 необходимо, в частности, для того, чтобы оценить риск возникновения новых эпидемий. Об этом 12 февраля заявил «РИА Новости» заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

По его словам, понимание того, кто хозяин вируса SARS-CoV-2, является чрезвычайно важным.

«Во-первых, это необходимо с точки зрения понимания закономерностей эпидемического процесса циркуляции инфекции. Нам надо знать, кто является носителем вируса в природе, чтобы оценивать риски новых заносов вируса в популяцию людей и чтобы планировать соответствующие противоэпидемические мероприятия», — рассказал Дедков.

Во-вторых, хозяина вируса также нужно знать, чтобы понимать, как защищать животных, прежде всего домашних и одомашненных. Они находятся в тесном контакте с человеком и могут служить дополнительным источником инфицирования. В первую очередь это важно для работников, которые занимаются их выращиванием, а также и конечных потребителей продукции, отметил эксперт.

«В-третьих, такие сведения нужны с точки зрения оценки рисков возникновения новых эпидемий, связанных с близкородственными вирусами, с которыми люди могут столкнуться в будущем.

Ранее, 9 февраля, эксперты ВОЗ заявили, что гипотеза о происхождении нового коронавируса из лаборатории является маловероятной. Вероятнее всего, вирус передался человеку от животного через промежуточное звено.

11 февраля директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге выразил уверенность, что распространение мутировавших вариантов коронавируса не приведет к новой пандемии. По его словам, появление новых штаммов свидетельствует о том, что инфекция всё еще «бьет» по человечеству, но это является нормальным развитием для любого патогена, который адаптируется к носителю.