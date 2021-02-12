Дюжину новых школ построят в Якутске до 2026 года

Решить проблему нехватки школ в Якутске можно при помощи государственно-частного партнерства, сообщил и.о. главы города Евгений Григорьев.

«До 2026 года мы планируем создать в Якутске 15 тыс. новых ученических мест в школах. Речь идет о строительстве новых 12 школ-тысячников по программе государственно-частного партнерства», — сказал Григорьев и отметил, что не исключено привлечение средств в рамках национального проекта «Образование».

Также обсуждается строительство крупного учебного центра-суперкампуса для студентов средних специальных учебных заведений в микрорайоне Кангалассы, передает ИА YakutiaMedia.