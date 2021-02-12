Разработку проекта новой дороги начнут в Красноярске

Мэрия Красноярска начала поиски организации, которая займется проектированием дороги между улицами Гладкова и Судостроительной. В районе улицы Гладкова проезжая часть начнется у дома № 175, однако подрядчику нужно будет провести изыскания и получить одобрение Госэкспертизы.

Победителя торгов выберут 1 марта. На проектирование власти готовы выделить около 7,3 млн рублей. Подготовить документацию подрядчику нужно будет в течение восьми месяцев, отмечает ИА KrasnoyarskMedia.

Ранее завершилась реконструкция обхода Красноярска в Емельяновском районе региона. Специалисты построили новый мост через реку Качу, обновили дорожное покрытие и систему освещения, которую еще осталось подключить, а также обустроили ливневую канализацию.