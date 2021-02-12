Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Набиуллина заявила об исчерпании потенциала для смягчения денежно-кредитной политики
Интернет
Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в соцсетях
Мир
Правительство РФ поддержало меморандум о сотрудничестве с Китаем по созданию лунной станции
Мир
В ОБСЕ призвали Киев и Ригу сохранять плюрализм в СМИ
Экономика
Цена нефти Brent превысила $62 впервые с января 2020 года
Мир
Минск перенес подписание соглашения о перевалке нефтепродуктов в портах РФ
Общество
Кузнецова посетила в больнице брошенных матерью на морозе детей
Мир
В Госдуме оценили карту расширения влияния Турции на Крым и Кубань
Мир
Эксперт ВОЗ сообщил о повторных случаях заболевания новыми штаммами COVID-19

Навальный не исключил оскорбительный характер своих заявлений для ветерана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Блогер Алексей Навальный в ходе заседания Бабушкинского суда Москвы признал, что мог оскорбить ветерана Игната Артеменко и других участников видео, которые выступили в поддержку внесения изменений в Конституцию РФ в июне прошлого года.

Слов не выкинул: Навальный не счел нужным извиниться перед ветераном
Что грозит уже осужденному блогеру, которого теперь обвиняют в клевете

«Я высказал свое отношение к ролику. Это были оценочные суждения. Если не нравятся мои оценочные суждения, они могут считать, что я их оскорбил, пожаловаться на меня. Но никаких сведений я о них не распространял», — отметил блогер.

При этом блогер не согласился считать свои слова клеветой.

Ранее в этот же день стало известно, что Мировой суд столичного района Южное Медведково в Москве отложил до 16 февраля заседание по делу Навального о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко.

12 февраля процесс начался с замечаний стороне защиты. В частности, судья начала с предупреждения о недопустимости поведения подсудимого и дважды сделала замечание адвокату Навального.

Защита обвиняемого заявила судье Вере Акимовой отвод, сказав, что она не беспристрастна и не может вести данное уголовное дело. Сам Навальный поддержал предложение своих адвокатов. После этого судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения об отводе. В итоге ходатайство защиты блогера не было удовлетворено.

Сам ветеран отказался от дальнейшего участия в процессе, так как ему стало плохо на прошлом заседании, а также из-за оскорблений в его адрес от Навального.

Блогера обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко. Во время первого заседания блогер отказался признать свою вину. Потерпевшего Навальный летом 2020 года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по внесению поправок в Конституцию России.

Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева считает, что Навальный своим высказыванием в адрес ветерана оскорбил целое поколение.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021