Навальный не исключил оскорбительный характер своих заявлений для ветерана

Блогер Алексей Навальный в ходе заседания Бабушкинского суда Москвы признал, что мог оскорбить ветерана Игната Артеменко и других участников видео, которые выступили в поддержку внесения изменений в Конституцию РФ в июне прошлого года.

«Я высказал свое отношение к ролику. Это были оценочные суждения. Если не нравятся мои оценочные суждения, они могут считать, что я их оскорбил, пожаловаться на меня. Но никаких сведений я о них не распространял», — отметил блогер.

При этом блогер не согласился считать свои слова клеветой.

Ранее в этот же день стало известно, что Мировой суд столичного района Южное Медведково в Москве отложил до 16 февраля заседание по делу Навального о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко.

12 февраля процесс начался с замечаний стороне защиты. В частности, судья начала с предупреждения о недопустимости поведения подсудимого и дважды сделала замечание адвокату Навального.

Защита обвиняемого заявила судье Вере Акимовой отвод, сказав, что она не беспристрастна и не может вести данное уголовное дело. Сам Навальный поддержал предложение своих адвокатов. После этого судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения об отводе. В итоге ходатайство защиты блогера не было удовлетворено.

Сам ветеран отказался от дальнейшего участия в процессе, так как ему стало плохо на прошлом заседании, а также из-за оскорблений в его адрес от Навального.

Блогера обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко. Во время первого заседания блогер отказался признать свою вину. Потерпевшего Навальный летом 2020 года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по внесению поправок в Конституцию России.

Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева считает, что Навальный своим высказыванием в адрес ветерана оскорбил целое поколение.