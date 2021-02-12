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В МИД ФРГ прокомментировали заявление Лаврова об отношениях РФ и ЕС

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Заявление главы российского внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова о возможном разрыве отношений с Евросоюзом в МИД Германии назвали «странным и не поддающимся пониманию». Такое мнение выразила представитель немецкого ведомства Андреа Зассе.

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«Что касается слов российского министра иностранных дел, могу только сказать, что это заявление, с нашей точки зрения или для нас действительно странное и не поддается пониманию», — передает немецкое издание Finanzen.

Зассе подчеркнула, что это заявление «воспринимается именно так, как было сделано», повторив, что считают его «очень странным».

Она также добавила, что глава МИД ФРГ Хайко Маас говорил ранее о заинтересованности Германии в отношениях с Россией.

Ранее Сергей Лавров рассказал, что может привести к возможному разрыву отношений с Евросоюзом. По его мнению, к этому могут привести меры, создающие риски для чувствительных сфер российской экономики. При этом Лавров подчеркивал, что Москва выступает за развитие отношений с Евросоюзом.

В ходе визита в Москву на прошлой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель встретился с Лавровым и представителями общественных организаций. Он заверял, что Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях, и призвал не создавать «стену молчания».

Однако по приезде из Москвы Боррель заявил, что ЕС может инициировать новые санкции против России. Он пообещал рассмотреть этот вопрос на заседании Совета глав МИД стран Евросоюза 22 февраля, а затем в марте — на саммите.

Москва выразила удивление в связи с контрастом в заявлениях Борреля. В МИДе подчеркнули, что Россия всегда выступала за конструктивный диалог с Европой и заявили о соразмерном ответе в случае введения мер.

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