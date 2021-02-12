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Схему реконструкции Лермонтовской развязки выбрали в Иркутске

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Власти Иркутска утвердили схему реконструкции Лермонтовской развязки. Как рассказал председатель комитета городского обустройства Роман Орноев, принят вариант типа «клевер».

«К основным преимуществам данного типа путепровода можно отнести отсутствие светофоров, наименьшее количество так называемых горлышек для автомобилей, развитую тротуарную сеть, сохранение АЗС и непрерывную пешеходную связь микрорайонов Академгородок и Студгородок», — пояснил Орноев.

Предусмотрено расширение проезжей части и создание велодорожек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. После реконструкции появится еще один технологический прокол в путепроводе по улице Лермонтова. С помощью тоннеля станет возможным разделение транспортных потоков.

В Иркутске в августе планируется начать капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути на станции Батарейной. На время проведения работ для жителей обустроят другие подъездные пути. Личные авто перенаправят на старый Московский тракт, а общественный транспорт пустят по улице 2-я Батарейная до конечной. Предполагается, что ремонт займет около полутора лет. Виадук является единственным подъездным путем к микрорайону с населением 3,5 тыс. человек.

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