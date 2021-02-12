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Набиуллина заявила об исчерпании потенциала для смягчения денежно-кредитной политики
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Набиуллина заявила об исчерпании потенциала для смягчения денежно-кредитной политики

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Центробанк больше не видит возможностей для смягчения денежно-кредитной политики. Об этом заявила 12 февраля глава регулятора Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

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«По нашим оценкам, мы считаем потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным», — сказала она.

Набиуллина отметила, что дальнейшее смягчение может привести к дополнительному росту проинфляционных рисков. Она рассказала, что Центробанк в 2021 году сохранит мягкую денежно-кредитную политику, поддерживая восстановление экономики России.

Ранее в этот же день глава ЦБ заявила, что российская экономика может достичь того уровня, который был до пандемии коронавируса, уже к концу 2021 года.

12 февраля также сообщалось, что Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

Кроме того, в ЦБ рассказали, что в феврале и марте этого года годовая инфляция достигнет максимума и будет снижаться в дальнейшем. По прогнозам регулятора, средняя цена нефти Urals за год возрастет с $45 за баррель до $50. Такие же показатели цены будут в 2022 и 2023 годах.

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