Всемирный центр мамонта появится в Якутии

Власти Якутии в 2021 году потратят на научно-технологическое развитие 349 млн рублей. За счет этих средств будут осуществляться исследования мирового уровня в области климата, рационального природопользования, жизнедеятельности и жизнеобеспечения в условиях Севера.

В рамках реализации программы планируется создать Всемирный центр мамонта в Якутии, научно-образовательный центр мирового уровня «Север» и развить региональные научно-исследовательские центры, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-центре Якутии в Москве.

«В связи с глобальным потеплением особое значение приобретают исследования в области инженерной безопасности жилья и инфраструктуры, создания новых материалов для строительства и дорожного хозяйства. Другое важное направление научной мысли — это развитие биотехнологий и медицины», — приводятся в сообщении слова главы Якутии Айсена Николаева.