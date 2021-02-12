В Москве пройдет выставка работ Васи Ложкина

110 работ известного российского художника, дизайнера и музыканта Васи Ложкина можно будет увидеть на выставке «Изыди, вирус окаянный». Она пройдет в Музее современной истории России с 13 февраля по 8 марта, сообщается на сайте учреждения.

Одна часть новых работ художника посвящена пандемии коронавируса, другая — событиям в России и мире, произошедшим в последнее время.

Вася Ложкин известен своими сатирическими картинами, в которых высмеиваются современные стереотипы. Зачастую центральными персонажами картин художника являются зайцы, коты и лампочки.

Для мира искусства Ложкин — фигура парадоксальная. Кто-то считает его гением, а кто-то критикует за излишнюю простоту. Сам же художник утверждает, что вообще не умеет рисовать, а только создает эмоциональные кадры бытия, которые могут честно и наглядно рассказать о нашем времени, сообщает РЕН ТВ.

В 2016 году Октябрьский суд Новосибирска признал картину Ложкина «Великая прекрасная Россия» экстремистской, но впоследствии областная инстанция отменила это решение и направила дело на пересмотр. 25 февраля 2019 года Октябрьский районный суд Новосибирска в рамках повторного процесса не нашел экстремизма в полотне художника.

По словам специалистов, картина содержит «обозначение негативных эмоций по отношению к этническим группам», но не возбуждает ненависть к кому-либо «на основе принадлежности к расе, национальности, социальной либо религиозной группе».