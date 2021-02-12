Цена нефти Brent превысила $62 впервые с января 2020 года

Стоимость нефти марки Brent превысила $62 за баррель впервые с 24 января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 12 февраля.

По данным на 19:42 мск, цена апрельских фьючерсов на нефть увеличивалась на 1,85% и достигала $62,27 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,75%, до $59,26 за баррель.

Ранее в феврале сообщалось, что цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле на Лондонской бирже ICE показала рост и достигла в пике $61,02 за баррель.

Опубликованные в феврале агентством Bloomberg данные указывают, что последние семь торговых сессий в Лондоне нефтяные фьючерсы выросли на 9%, так как рынок восстанавливается после влияния пандемии COVID-19, которая снизила спрос на топливо.

По прогнозам аналитиков Trafigura Group, цены на нефть продолжат расти, так как нефтепереработчики увеличивают объемы переработки для удовлетворения растущего спроса на продукцию. При этом эксперты выразили уверенность, что запасы сырой нефти в США еще сократятся.

4 февраля опрошенные «Известиями» эксперты выразили мнение, что дисциплина участников сделки ОПЕК+ и ожидание завершения рецессии мировой экономики на фоне снижения заболеваемости COVID-19 будут способствовать росту нефтяных котировок. По их мнению, в случае сохранения нынешней динамики рынка в марте организация может увеличить квоты на нефтедобычу.