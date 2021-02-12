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В ОБСЕ призвали Киев и Ригу сохранять плюрализм в СМИ

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру напомнила о необходимости сохранения плюрализма СМИ на фоне закрытия и запрета телеканалов на Украине и в Латвии. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на офис представителя.

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«Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ внимательно следит за этими вопросами и находится в контакте с властями на этот счет. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ напоминает странам — участницам ОБСЕ о необходимости сохранять плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений в соответствии с имеющими отношение к теме международными стандартами и обязательствами ОБСЕ», — приводит агентство текст сообщения.

Ранее в пятницу Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратился в суд с просьбой аннулировать лицензию каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

К каналам применяются ограничения в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капитала за пределы Украины и др.

10 февраля Россия призвала ОБСЕ дать оценку притеснению русскоязычных СМИ в прибалтийских странах.

В феврале национальный совет Латвии по электронным СМИ сообщил о запрете в стране ретрансляции 16 телеканалов, которые вещают на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.

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