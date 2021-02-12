Медики из США выявили микротромбы у умерших от COVID-19 пациентов

Американские медики изучили состояние сосудов головы у пяти пожилых жителей США, умерших от последствий коронавируса в апреле–мае прошлого года, и обнаружили в капиллярах множество микротромбов. Выводы ученых были опубликованы в журнале JAMA Neurology.

«Мы обнаружили в их капиллярах следы хронической нехватки кислорода и большое число мегакариоцитов, клеток, отвечающих за выработку стройматериалов для тромбов», — говорится в исследовании группы ученых под руководством доцента Университета Джона Хопкинса Дэвида Науэна.

Как отмечают ученые, наблюдавшие за людьми, болевшими COVID-19, у пациентов могут развиваться самые тяжелые формы инфекции — коронавирус поражает не только клетки легких, но и может проникать в определенные тельца, обитающие в других тканях тела, в частности внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца, а также поражает клетки мозга.

Ученые выстраивают гипотезы относительно причин таких нарушений — проникновение вируса в клетки мозга или же сбои в работе сосудов.

Согласно выводам ученых, пациенты страдали от спутанности сознания, потери памяти и прочих характерных симптомов, связанных с действием коронавируса на работу мозга. Медики обнаружили следы развития гипоксии в капиллярах, хронической нехватки кислорода и скопления мегакариоцитов — клеток крови, отвечающих за производство тромбоцитов — клеток, составляющих основу тромбов.

Ранее врачи не наблюдали эти клетки в сосудах мозга, в том числе и у пациентов, чьи нервные ткани страдали от хронических проблем с доступом к кислороду.

Одной из причин ученые назвали нарушение вирусом SARS-CoV-2 работы клеток сосудов мозга — те начинают вырабатывать сигнальные вещества, заставляющие мегакариоциты скапливаться в них и запускать процесс формирования тромбов.

Так это или нет, покажет последующий анализ образцов тканей и сосудов мозга, подытожили исследователи.

Ранее 12 февраля американские ученые выяснили, что пациенты старшего возраста, страдающие от избыточного веса, становятся суперраспространителями коронавируса.

Специалисты провели анализ показателей 194 инфицированных.