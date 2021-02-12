Автотеатр «Драйв Шоу» стал призером премии bema!

Совместный проект шоу-пространства «Ленинград Центр» и комплекса гоночных трасс «Игора Драйв» автотеатр «Драйв Шоу» стал призером премии фестиваля событийного маркетинга и коммуникаций best experience marketing awards! 2021, сообщает телеканал «Известия».

Ежегодная премия bema! присуждается лучшим проектам по решению экспертного совета. Согласно его заключению, автотеатру присвоены премии в таких номинациях, как «Лучшая активация в сфере культуры» и «Лучшая клиентская активация».

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