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Эвакуаторы за сутки отбуксировали в Москве 70 застрявших в снегу автомобилей

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Эвакуаторы ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) и 20 экипажей дорожного патруля за прошедшие сутки помогли переместить 70 автомобилей, застрявших в снегу. Об этом сообщили в пятницу, 12 февраля, в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Там подчеркнули, что в городе выпало рекордное количество снега за последние три года. «За минувшую ночь в столице выпало до 24 мм осадков, это более 70% от месячной нормы (34 мм), а 20 экипажей дорожного патруля и эвакуаторов АМПП продолжают вытаскивать застрявшие фуры и автомобили — уже 70 автомобилей отбуксировали из снега», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Граждан призвали возвращаться домой на общественном транспорте, чтобы хозяйственные службы города смогли быстрее расчистить дороги.

Во второй половине дня в пятницу пробки в Москве достигли 10 баллов из-за снегопада, сообщает телеканал «360». Гражданам рекомендовали по возможности выбирать общественный транспорт, чтобы хозяйственные службы города могли расчистить дороги.

Ранее, 10 февраля, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в пятницу и субботу столичный регион ждет снежный апокалипсис. Такие метеоусловия могут спровоцировать коллапс наземного и авиатранспорта.

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