В Госдуме оценили карту расширения влияния Турции на Крым и Кубань

Турция мечтает о воссоздании Османской империи, этим обоснована демонстрация прогноза местными СМИ расширения зоны влияния Анкары на юг России. Такое мнение в пятницу, 12 февраля, выразил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

При этом депутат выразил сомнения в намерениях Турции присоединить эти земли силовым путем.

«Что касается Крыма и Севастополя, в этом вопросе поставлена точка, об этом говорил президент. Это два субъекта Российской Федерации. По поводу других регионов на Северном Кавказе — на чужой вершок не надо разевать роток», — отметил Красов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам депутата, турецким чиновникам следует тщательнее изучать историю России.

«Если они хотят проверить на себе силу русского духа и нашего оружия, пусть попробуют», — заключил парламентарий.

В свою очередь, депутат Госдумы Павел Шперов добавил, что Анкара всегда выражала амбиции в отношении Крыма, местные политики даже всерьез задумывались присоединить полуостров, пишет Газета.ру.

«Понятно, что турецкая сторона очень хочет вернуть зону влияния, какая у нее была три века назад, может быть, даже захватить какие-то территории, но я не думаю, что это может каким-то образом всерьез обсуждаться», — подчеркнул государственный деятель в эфире «Дума ТВ».

Шперов посоветовал готовиться к любому исходу событий, заметив, что в Турции всегда обращают внимание на заявления РФ.

Ранее в этот же день стало известно, что турецкий государственный телеканал TR1 показал в эфире карту с прогнозом расширения сферы влияния Анкары к 2050 году. Согласно прогнозу, влияние страны будет расширено в том числе на юг России: Крым, республики Северного Кавказа, Краснодарский и Ставропольский края, Калмыкия, Ростовская и Астраханская области.