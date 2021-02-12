Поврежденный из-за урагана дом отремонтируют в Магадане

В Магадане продолжаются работы по ликвидации последствий циклона. Больше всего из-за урагана пострадал дом на Пролетарской, 82, где произошло обрушение крыши. Восстановлением кровли будет заниматься Фонд капитального ремонта.

После того как службы завершат демонтаж конструкций кровли, подрядчик готов приступить к капремонту. По заверению представителя компании, на выполнение задачи уйдет менее месяца.

Напомним, из-за урагана в Магадане пострадало около 50 зданий, снесены рекламные и строительные конструкции в разных частях города, повреждено несколько автомобилей, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии города.