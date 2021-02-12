Во Владикавказе возбудили уголовное дело по факту взрыва в магазине

Во Владикавказе по факту взрыва в супермаркете возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества по неосторожности. Об этом в пятницу, 12 февраля, заявил начальник ГУ МЧС России по региону Александр Хоружий.

«В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»)», — рассказал Хоружий на заседании в правительстве Северной Осетии.

Он также заявил об изъятии смывов, которые уже переданы в МВД на предмет определения взрывчатых веществ. Известно также, что к ликвидации последствий взрыва привлечены 218 человек и 47 единиц техники. Большая часть работы проводится вручную.

По его словам, на территории центра до утра будут вестись аварийно-спасательные работы.

«Работы будем продолжать до самого утра, чтобы завершить мероприятия в течение суток», — сообщил Хоружий на заседании в правительстве Северной Осетии.

Заместитель председателя правительства республики Ирбека Томаева отмечает, что на месте происшествия также находятся сотрудники правоохранительных органов. Территория в настоящий момент оцеплена.

Ранее в тот же день работавший в супермаркете мужчина рассказал о моменте взрыва. По словам Зураба Засеева, он проснулся от хлопка и смог самостоятельно выбраться из здания.

«Работал в этом здании ночью. От взрыва проснулся, как-то выполз оттуда», — рассказал Засеев.

Предварительной причиной ЧП в экстренных службах назвали взрыв газа. В пресс-службе правительства республики заявили журналистам, что на месте происшествия обнаружен один человек, он не пострадал. С ним работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным экстренных служб, после хлопка возгорания не последовало.