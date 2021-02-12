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Ветеринар заявил о причастности людей к окрашиванию собак в голубой цвет

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Окрашенные в голубой цвет собаки, замеченные на территории дзержинского предприятия в Нижегородской области, не могли самостоятельно приобрести такой равномерный окрас, извалявшись в каком-то веществе. Такое мнение высказал в пятницу, 12 февраля, ветеринарный врач Михаил Шеляков.

По мнению специалиста, в любом случае к окрашиванию животных причастен человек.

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«И не обязательно с хулиганскими целями. Существуют в ветеринарии такие антисептики с подобным оттенком, которые применяются для дезинфекции ран. Может, какой-то человек по совету врача решил обработать собак. Это безопасно для собак, но они после этого цвета необычного бывают», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Шеляков считает, что если бы животные извалялись в каком-то химическом веществе, как предполагалось ранее, их состояние бы резко ухудшилось.

Ранее в пятницу представители администрации Дзержинска совместно с зооэкспертами осмотрели собак, обнаруженных на предприятии «Дзержинское оргстекло». Сообщалось, что состояние животных не вызывает подозрений и экстренная помощь животным не требуется. Источник краски на территории предприятия обнаружить не удалось.

В ближайшее время животных доставят в госпиталь. У собак нет бирок, поэтому их требуется осмотреть, вакцинировать и стерилизовать. После этого псов выпустят на прежнее место обитания.

Накануне в соцсетях начали публиковать фото стаи собак с синей шерстью, которые были замечены на территории завода в Дзержинске Нижегородской области.

Конкурсный управляющий акционерного общества «Дзержинское оргстекло» Андрей Мисливец отметил, что возможной причиной окрашивания шерсти собак в голубой цвет стали остатки химических веществ.

Он напомнил, что предприятие стало банкротом в 2015 году, однако на его территории осталось множество заброшенных зданий, которые могли привлечь животных, сообщает телеканал «360».

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