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США исключат хуситов из списка террористических организаций

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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон с 16 февраля исключает движение «Ансар Аллах» (хуситов) из списка террористических организаций. Об этом говорится в распространенном 12 февраля на сайте Госдепа заявлении Блинкена.

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«Это решение было вызвано тяжелой гуманитарной ситуацией в Йемене. Мы прислушались к предупреждениям от ООН, гуманитарных групп и членов обеих партий конгресса о том, что эти обозначения могут иметь разрушительные последствия для доступа йеменцев к основным товарам, таким как продукты питания и топливо», — отмечается в сообщении.

Блинкен подчеркнул, что лидеры хуситов останутся под санкциями, введенными в связи с действиями, угрожающими безопасности и стабильности Йемена. По его словам, США четко осознают злонамеренные действия и агрессию «Ансар Аллаха».

«Мы будем оказывать помощь партнерам США в Персидском заливе, в том числе от угроз, исходящих из Йемена, многие из которых осуществляются при поддержке Ирана. Соединенные Штаты удвоят свои усилия вместе с другими странами и ООН, чтобы положить конец войне», — добавил Блинкен.

В число террористических организаций хуситов включила администрация экс-президента США Дональда Трампа, но команда нынешнего главы государства Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть это решение.

20 января Байден подписал указ об отмене запрета на въезд на американскую территорию граждан ряда мусульманских стран. Своим указом он снял ограничения с Йемена, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Чада.

С августа 2014 года в Йемене ведется гражданская война между правительственными силами и хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства в военных действиях участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией.

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