Россельхозбанк проанализировал гендерные различия в денежных тратах

Мужчины совершают на 16% меньше операций по банковским картам, чем женщины, но тратят по ним на 18% более крупные суммы. Это следует из исследования специалистов АО «Россельхозбанк». Пресс-релиз организации, в котором эксперты проанализировали расходы по картам клиентов банка за последние четыре месяца, оказался в распоряжении «Известий».

Согласно результатам анализа, общая сумма расходов по картам Россельхозбанка, принадлежащим мужчинам, с октября по январь лишь на 2% превышает аналогичный показатель по картам, владельцами которых являются женщины. При этом количество совершенных мужчинами трансакций на 16% меньше, чем у женщин, в то время как средний чек, наоборот, на 18% больше.

Самой крупной категорией трат по банковским картам и среди мужчин, и среди женщин оказались траты в продовольственных магазинах и супермаркетах. Как отмечается, женщины посетили продовольственные магазины и супермаркеты на 29% чаще, но потратили при этом на 8% меньше, чем мужчины.

Кроме того, оба пола активно покупают одежду и аксессуары. Среди женщин эта категория занимает второе место, а в расходах мужчин — третье, так как второй по популярности категорией трат у них оказались автозаправочные и автосервисные товары и услуги. На эти цели мужчины потратили более чем в три раза больше средств, чем женщины.

Третьей по популярности строчкой расходов по банковским картам женщин стали аптеки. На лекарства, медицинские и косметические товары в аптеках женщины за последние четыре месяца потратили на 53% больше, чем мужчины.

Категория, в которой различия между мужчинами и женщинами заметны сильнее всего, — это компьютерные игры. Так, с октября по январь клиенты РСХБ — мужчины потратили в этой сфере в три раза больше женщин, которые, в свою очередь, потратили в кондитерских и пекарнях на 42% больше денег, чем мужчины.

Кроме того, клиенты банка мужского пола отправили на оплату административных штрафов на 69% больше средств, чем женщины.

Несмотря на многие различия в тратах мужчин и женщин, есть категории, где гендерные границы не так заметны. Например, оба пола тратят примерно одинаковое количество средств на искусство: походы в театр, художественные галереи, кинотеатры, антикварные магазины и т.д.

И женщины, и мужчины также потратили примерно одинаковое количество средств на ювелирные изделия и часы. Однако средний чек женщин составил 7316 рублей против 13 618 рублей у мужчин.

Объединяет мужчин и женщин также их любовь к животным: за четыре месяца в зоомагазинах и ветеринарных клиниках женщины потратили примерно на 30% больше мужчин.

29 января было опубликовано исследование SuperJob.ru, согласно которому около 68% работающих россиян считают себя трудоголиками. При этом российские женщины (72%) склонны в большей степени, чем мужчины (63%), считать себя трудоголиками.