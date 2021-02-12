Первая школа покера появилась в Приморском крае

В Приморском крае в тестовом режиме начала работу первая профессиональная школа покера. Это может стать стартовым шагом на пути организации международных турниров в регионе. Сильные игроки нужны организаторам как фактор дополнительного интереса к игорному туризму.

В руководстве покерного клуба уверены, что игорная зона «Приморье» будет притягивать не только гостей со всего Дальнего Востока, но и иностранных игроков, в том числе и благодаря большому интересу к покеру, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий контроль за поступлениями налоговых платежей с доходов физических лиц в виде выигрышей в казино и игровых автоматах. Документ был внесен в парламент по инициативе правительства России. Согласно пояснительной записке, необходимость в принятии законопроекта обусловлена недостаточностью правового регулирования для определения налоговой базы по НДФЛ в части доходов от выигрышей.