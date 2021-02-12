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В Киеве начали проверку информации о взрыве на детской площадке

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Нацполиция проверяет данные о возможном взрыве на детской площадке в Соломенском районе Киева. Об этом сообщается в пятницу, 12 февраля, на сайте ведомства.

Информация о том, что на детской площадке на Чоколовском бульваре произошел взрыв, поступила около 15:00. «На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы главного и Соломенского управлений полиции, экипажи патрульных полицейских, взрывотехники, кинологи со служебными собаками и врачи», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что на месте происшествия было обнаружено тело мужчины 1971 года рождения.

Специалисты профильных служб устанавливают происхождение взорвавшегося предмета и обстоятельства произошедшего, передает RT.

Ранее в этот же день взрыв произошел в супермаркета сети «Магнит» во Владикавказе. Предварительной причиной ЧП в экстренных службах назвали взрыв газа. В пресс-службе правительства республики заявили, что на месте происшествия обнаружен один человек, он не пострадал. С ним работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным экстренных служб, после хлопка возгорания не последовало. В настоящее время спасатели разбирают завалы. На месте происшествия работают следователи. Ведется доследственная проверка по факту взрыва.

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