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В Минцифры запланировали принятие новых мер поддержки IT-компаний в марте

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Второй пакет мер поддержки для IT-компаний в России может быть принят в марте 2021 года. Об этом в пятницу, 12 февраля, заявил журналистам глава Минцфиры Максут Шадаев.

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«По результатам обсуждения с разработчиками мы сформировали второй пакет мер поддержки отрасли, направленный на стимулирование внутреннего спроса на российские продукты. Подготовлен план мероприятий по реализации, его согласование в настоящий момент завершается. Рассчитываем утвердить этот план в марте», — отметил министр.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, во втором пакете будут приняты такие меры, как директивный запрет на покупку зарубежного программного обеспечения госкомпаниями, внедрение инструментов фискального стимулирования использования созданного в России ПО и другие.

«Во второй пакет включены около 50 инициатив, в том числе утверждение планов импортозамещения госкомпаниями и переход на отечественное ПО; введение инструментов фискального стимулирования внедрения отечественного ПО и программно-аппаратных комплексов; софинансирование расходов ИТ-компаний на новые разработки и их пилотное внедрение и др. Наша задача, сделать все для того, чтобы создать комфортные условия российским компаниям», — сказал Чернышенко.

Ранее в этот же день в Роскомнадзоре сообщили, что предложения по введению цифрового налога в России для иностранных IT-компаний могут представить до 1 августа. В ведомстве отметили, что в рамках подготовки предложений могут рассмотреть и вопросы налогообложения таких компаний.

Поручение президента России Владимира Путина о разработке дополнительных требований к иностранным технологическим компаниям опубликовали на сайте Кремля 28 января. Ответственными за реализацию назначены руководитель администрации президента Антон Вайно и глава правительства Михаил Мишустин.

Кроме того, Общественная палата заявила 22 января, что собирается направить письмо в Госдуму с просьбой законодательно обязать иностранные IT-компании открывать свои представительства в России.

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