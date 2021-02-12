Биржевые нормативы продаж нефтепродуктов повысили в России

Минэнерго и ФАС совместным приказом увеличили нормативы продаж топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Минимальные обязательные продажи бензина увеличились с 10 до 11%, мазута — с 2 до 3%, керосина — с 10 до 11%.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов отметил, что такая мера повысит уверенность покупателей в стабильности отгрузок через биржевой канал реализации. Увеличение производства, запасов и объемов продаж на бирже позволит избежать изменения цен на топливо выше инфляции, уточнил глава ФАС Максим Шаскольский. Об этом пишет «Нефть и капитал».

В конце января рост стоимости топлива в оптовом звене обсудили на совещании у вице-премьера Александра Новака. По словам заместителя министра энергетики Павла Сорокина, все нефтекомпании согласны с февраля начать наращивать объемы переработки, а также увеличить совокупные запасы топлива до 1,6–1,7 млн т к 1 мая для снабжения рынка. Минэнерго рекомендовало компаниям нарастить объем переработки нефти в следующие три-четыре месяца, чтобы полностью насытить рынок и биржу без роста оптовых цен.