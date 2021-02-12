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Минск назвал резолюцию по БелАЭС примером двойных стандартов

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Министерство энергетики Белоруссии заявило, что принятая Европарламентом резолюция по БелАЭС носит сугубо политизированный характер и является наглядным примером применения двойных стандартов, далеких от объективной оценки. Об этом сообщается 12 февраля в официальном Telegram-канале ведомства.

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«Это наглядный пример применения двойных стандартов, далеких от объективной оценки и реального положения дел. Такой подход вряд ли содействует укреплению доверия международного сообщества к системе регулирующего контроля ядерной безопасности ЕС», — говорится в сообщении.

Ранее,11 февраля, Европарламент принял резолюцию с призывом приостановить запуск АЭС в Островце из-за опасений, связанных с ее безопасностью. За документ свои голоса отдали 642 депутата, против — 29, еще 21 воздержался.

В документе депутаты призвали Еврокомиссию к тесному сотрудничеству с властями Белоруссии, чтобы приостановить процесс запуска Белорусской АЭС до тех пор, пока все рекомендации ЕС, сделанные в рамках стресс-тестов, не будут исполнены.

БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. 3 ноября прошлого года первый энергоблок БелАЭС включили в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт. Ожидается, что первый блок Белорусской АЭС в промышленную эксплуатацию введут в этом году, второй — в 2022 году.

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