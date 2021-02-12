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Обвинение завершило представление доказательств по делу о клевете Навального на ветерана

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Государственное обвинение завершило представление доказательств по делу в отношении блогера Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко.

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«Стороной обвинения завершено представление доказательств по данному делу», — сказала прокурор Екатерина Фролова.

Дело рассматривалось в Бабушкинском суде Москвы. Материалы по делу заняли шесть томов.

Летом 2020 года Навальный назвал предателем ветерана на видеоролике, в котором тот поддержал голосование по поправкам в Конституцию России.

Первое слушание в отношении Навального по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета») состоялось 5 февраля. Тогда адвокаты блогера опоздали на заседание.

Артеменко потребовал от обвиняемого публичных извинений за клевету и напомнил, что во время ВОВ был ранен, участвовал в партизанском движении.

Навальный отказался признать свою вину.

В ходе процесса ветерану стало плохо, ему вызвали скорую помощь.

В ходе второго заседания, 12 февраля, были представлены заключения лингвистической экспертизы, доказывающие негативный характер реплик Навального в отношении фронтовика.

Судья сделала несколько замечаний Навальному и его адвокатам за язвительные комментарии в адрес участников судебного процесса.

В течение двух заседаний обвинение допросило в суде потерпевшего по видеосвязи из-за его плохого самочувствия, а также внука ветерана, сиделку и врача.

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