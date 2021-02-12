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Ученый подсчитал объем частиц коронавируса в мире

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Старший преподаватель математической биологии в Университете Бата в Великобритании Кристиан Йейтс подсчитал, что частицы COVID-19 могут легко поместиться внутри банки.

«Удивительно думать, что все неприятности, разрушения, лишения и человеческие потери, которые произошли за последний год, могли бы составить всего несколько глотков того, что, несомненно, было бы худшим напитком в истории», — отметил Йейтс в The Conversation.

Математик заключил, что увидеть вирусы с помощью современных микроскопов можно не в полной мере.

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Для того чтобы по-настоящему оценить крошечные размеры нового коронавируса (SARS-CoV-2), Йейтс пересчитал необходимые цифры COVID-19, а также использовал данные о количестве инфицированных в 3 млн человек и выяснил, что все активные частицы коронавируса в мире занимают около 160 мл.

Это означает, что они легко поместятся внутри банки с содовой объемом в 335 мл.

«Если вы подумаете о пирамиде апельсинов, которую вы можете увидеть в продуктовом магазине, вы вспомните, что значительная часть пространства, которое она занимает, пуста. Фактически лучшее, что вы можете сделать для минимизации пустого пространства, — это конфигурация, называемая «закрытой сферой упаковки», в которой пустое пространство занимает около 26% от общего объема. Это увеличивает общий собранный объем частиц SARS-CoV-2 примерно до 160 мл. Он достаточно маленький для того, чтобы поместиться внутри примерно шести рюмок. Все эти SARS-CoV-2 всё равно не заполнили бы банку кока-колы», — заключил математик.

Свое открытие математик опубликовал на странице в YouTube.

Ранее, 29 апреля 2020 года, специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России. По словам зампреда его правления Александра Ведяхина, лучшими аналитиками банка было разработано несколько сценариев и выстроена математическая модель заболеваемости.

За основу проекта был взят эпидемиологический симулятор GLEAM, при этом учитывались: распределение населения по районам и по странам, миграция между этими регионами и все возможные статусы заболевших — от восприимчивых к заболеванию до выздоравливающих.

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