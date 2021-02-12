Жителей Псковской области предупредили о морозах до -20 градусов

Синоптики прогнозируют похолодание на территории Псковской области. Температура воздуха упадет до –20 градусов.

По данным МЧС, 13 февраля в регионе ожидается облачная погода без существенных осадков. В ночные часы ожидается похолодание. В дневные часы температура составит –7...–12 градусов. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Скорость ветра достигнет 9 м/с. При этом ожидается повышенное атмосферное давление.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области синоптики спрогнозировали резкое потепление. Температура воздуха в ночные часы в выходные упадет до –22 градусов, в то время как в дневные часы ожидается около –2 градусов.