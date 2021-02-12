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Директор учебного центра в Орловской области подозревается в мошенничестве

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В Ливнах Орловской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в учебном центре. В преступлении подозревается директор учреждения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ведомство провело проверку, которая установила, что в феврале 2020 года директор АПО «НП Учебный центр «Квалификация» заключил три контракта об оказании услуг по организации обучения граждан предпенсионного возраста. Фактически услуги оказаны не были, однако директор центра подписал фиктивные акты о выполнении услуг. Организация получила в качестве платы 100 тыс. рублей, уточняет InfoOrel.ru.

Договоры об организации обучения заключались в рамках программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Материалы проверки были переданы в МВД, на их основании возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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