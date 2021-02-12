Модернизацию очистных сооружений проведут в Сахалинской области

В трех населенных пунктах Анивского городского округа Сахалина — Аниве, Таранае и Новотроицком — планируют модернизировать очистные сооружения.

Для решения проблемы власти рассматривают разные варианты финансирования: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ и Минсельхоза РФ, а также инфраструктурные облигации. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Вместе с заменой систем очистки предлагается присоединить к централизованным сетям водоотведения района канализационные системы войсковых частей Анивы и Троицкого. Всё это в комплексе позволит улучшить экологическую ситуацию.