Дело о халатности возбудили в Рязанской области после покупки жилья для сирот

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности при покупке жилья для детей-сирот в Клепиковском районе Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2018–2020 годах было заключено 17 контрактов на приобретение квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Должностные лица при подготовке конкурсной документации не проверили ситуацию на рынке недвижимости в городе Спас-Клепики, селе Екшур и поселке Тума, в результате чего жилье было куплено по завышенной стоимости.

Всего по цене выше рыночной приобрели 17 квартир, пишет РИА «7 новостей». Размер ущерба, причиненного бюджету, оценили почти в 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Проводятся следственные действия, направленные на установление конкретных должностных лиц из управления образования и молодежной политики района, допустивших нарушения.