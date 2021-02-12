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Авто
«АвтоВАЗ» опроверг слухи о прекращении продаж Lada Niva Travel
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«АвтоВАЗ» опроверг слухи о прекращении продаж Lada Niva Travel

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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» опроверг появившуюся 9 февраля в социальных сетях информацию о приостановке продаж внедорожника Lada Niva Travel, у которого якобы были обнаружены проблемы со светодиодными фонарями, которые запотевают.

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Как сообщили «Российской газете» в пресс-службе производителя, отгрузки внедорожников Lada Niva Travel ведутся в соответствии с планом.

Серийное производство обновленного внедорожника Lada Niva, который получил приставку Travel, началось 9 февраля 2021 года. Стоимость автомобиля у дилеров составляет от 747 900 рублей до 890 900 рублей.

Модель Niva является разработкой «АвтоВАЗа», и ее производство начиналось в 2000 году под маркой Lada. Спустя два года машина стала выпускаться под брендом Chevrolet на совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ».

10 февраля сообщалось, что руководитель Groupe Renault Лука де Мео рассказал, каким будет внедорожник Lada Niva нового поколения.

По словам топ-менеджера, новая Lada Niva будет иметь отпечаток ретростиля, как и грядущий небольшой электромобиль Renault 5. Это может «зажечь» интерес покупателей к бренду Lada в России, добавил он.

В начале декабря 2019 года «АвтоВАЗ» приобрел 50% акций компании «GM-АвтоВАЗ» у американской корпорации General Motors. Таким образом, фирма стала на 100% аффилированной компанией «АвтоВАЗа».

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