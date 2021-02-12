Новый детский сад с бассейном построили во Владикавказе

Во Владикавказе завершилось строительство нового детского сада, рассчитанного на 280 воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минстроя.

Детсад возведен в 19-м микрорайоне города. Он рассчитан на детей от двух до семи лет, уточняет NewsTracker.

На территории учреждения обустроен бассейн, музыкальный и спортивный залы, игровые и спортивные площадки для детей различных возрастов. На входе установлен подъемник для маломобильных граждан.

Строительство велось в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В начале января вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по вопросам социальной защиты сообщила, что в России в 2021 году планируется построить 767 детских садов на 112 тыс. мест.

В конце декабря Голикова сообщала о планах ввести в 2021 году еще 68,7 тыс. мест в детских садах, а также более 1 млн новых мест в школах к концу 2024 года.