Поздняков прокомментировал действия IBU в отношении россиян на ЧМ по биатлону

Действия Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении российских атлетов на чемпионате мира выходят за рамки предписаний Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом 12 февраля заявил ТАСС президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«На данный момент важным фактором обеспечения полноценного участия российских спортсменов в чемпионатах мира является соразмерная имплементация международными федерациями решений CAS, в том числе в части отсутствия запрета на использование цветов российского флага на экипировке спортсменов и в символике национальных федераций», – сказал Поздняков.

По мнению президента ОКР, СБР может в полном объеме бороться за свои права, в том числе в CAS.

Поздняков также добавил, что ОКР внимательно следит за развитием событий и в случае соответствующего запроса готов оказать содействие для разрешения ситуации.

Ранее, в этот же день, Союз биатлонистов России направил официальное письмо руководству IBU, в котором выразил несогласие с ограничением на использование на чемпионате мира официального названия СБР и цветного логотипа в модифицированном виде – без изображения российского флага.

9 февраля 2021 года IBU рекомендовал биатлонистам, тренерам и специалистам российской команды не публиковать в социальных сетях изображение госсимволов страны во время ЧМ в Словении.

В конце прошлого года CAS постановил, что до 16 декабря 2022 года российские атлеты не смогут выступать под флагом страны на международных соревнованиях.

В декабре вступили в силу санкции WADA, которые накладывают запрет на использование российскими сборными госсимволов на Олимпийских играх и чемпионатах мира. По этой причине в Словении российские биатлонисты выступают в статусе команды СБР, причем запрещено использовать полное название национальной федерации, только аббревиатуру RBU (Russian Biathlon Union). Ранее международные федерации по другим видам спорта на чемпионатах мира разрешали указывать полное название российских спортивных федераций.