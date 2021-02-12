В Минсельхозе исключили возникновение дефицита сахара в России

В России стабильная ситуация на рынке сахара и нет оснований для возникновения дефицита. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

По прогнозам Минсельхоза, в 2021 году посевные площади под сахарную свеклу будут расширены почти на 15%. Это позволит произвести около 6 млн т сахара, что соответствует уровню внутреннего потребления.

«С учетом переходящих остатков это будет способствовать сохранению устойчивой ситуации в отрасли, таким образом, возникновение дефицита сахара не ожидается», — прокомментировали «РИА Новости» в Минсельхозе.

В конце января 2021 года специалисты Счетной палаты России предположили, что в стране может возникнуть дефицит товаров из-за регулирования цен. По их мнению, производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, и они направят ее либо на экспорт, либо на склады.

В конце 2020 года был введен механизм сдерживания цен на базовые продукты питания, например, на сахар, хлеб и подсолнечное масло. В январе президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары.

В перечень социально значимых продуктов вошли: говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.